Грозовые дожди и шквалный ветер: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Украине

В Украине сегодня, 7 мая, ожидается резкое ухудшение погодных условий в виде дождей с грозами и шквального ветра. Синоптики объявили желтый уровень опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

"В ближайшие 2-3 часа с содержанием до конца суток 7 мая в Украине, кроме юго-восточной части, грозы, местами шквалы, 15-20 м/с", - говорится в сообщении. Согласно карте синоптиков "Укргидрометцентра", опасные метеорологические явления минуют Луганскую, Донецкую, Запорожскую, Херсонскую области и Крым. Фото: карта с определением регионов, в которых будет наблюдаться ухудшение погодных условий 7 мая (www.facebook.com/UkrHMC)