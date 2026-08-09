UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Грозові дощі і спека до +33: якою буде погода в Україні сьогодні

07:00 09.08.2026 Нд
1 хв
Де чекати на дощ?
aimg Тетяна Степанова
Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 9 серпня (Getty Images)

В Україні сьогодні, 9 серпня, у низці регіонів очікуються грозові дощі.. Також прогнозується спека до +33°.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність. Вдень на сході та південному сході місцями короткочасний дощ, гроза. На решті території без опадів.

Вітер переважно північний, 7-12 м/с.

Температура вдень 22-27°; на півдні, сході країни та Дніпропетровщині 28-33°.

Фото: якою буде погода в Україні 9 серпня (інфографіка РБК-Україна)

У Києві сьоодні місцями короткочасний дощ, вдень без опадів.

Вітер північний, 7-12 м/с. Температура вдень 24-26°.

Нагадаємо, лише за один день сильна спека встановила нові історичні температурні рекорди в 13 обласних центрах України. Місцями синоптики зафіксували відчутні перевищення попередніх показників.

Читайте також, яким може бути серпень в Україні в цілому.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ГідрометцентрПогода в УкраїніПогода в Києві