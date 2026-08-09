Грозовые дожди и жара до +33: какая погода будет в Украине сегодня

В Украине сегодня, 9 августа, в ряде регионов ожидаются грозовые дожди. Также прогнозируется жара до +33°.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. Днем на востоке и юго-востоке местами кратковременный дождь, гроза. На остальной территории без осадков.
Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с.
Температура днем 22-27°; на юге, востоке страны и Днепропетровщине 28-33 °.
Фото: какой будет погода в Украине 9 августа (инфографика РБК-Украина)
В Киеве сегодня местами кратковременный дождь, днем без осадков.
Ветер северный, 7-12 м/с. Днем 24-26°.
Напомним, всего за один день сильная жара установила новые исторические температурные рекорды в 13 областных центрах Украины. Местами синоптики зафиксировали ощутимые превышения предыдущих показателей.
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