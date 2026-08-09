Грозовые дожди и жара до +33: какая погода будет в Украине сегодня

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. Днем на востоке и юго-востоке местами кратковременный дождь, гроза. На остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с.

Температура днем 22-27°; на юге, востоке страны и Днепропетровщине 28-33 °.

Фото: какой будет погода в Украине 9 августа (инфографика РБК-Украина)

В Киеве сегодня местами кратковременный дождь, днем без осадков.

Ветер северный, 7-12 м/с. Днем 24-26°.