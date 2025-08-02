Грозова погода повертається: карта опадів в Україні на 3 серпня

За даними Діденко, завтра дощі з грозами пройдуть у східних областях, на південному сході, а також місцями в західних областях. А ось решта території перебуватиме у сухій погоді.



Температура повітря протягом дня очікується від +28 до +32, на півдні та сході до +34 градусів.

А ось у Києві в неділю буде сухо та сонячно. Стовпчик термометра буде показувати від +26 до +28 градусів. Найближчий дощ у Києві передбачається 6-го серпня.