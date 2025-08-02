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Грозова погода повертається: карта опадів в Україні на 3 серпня

Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на 3 серпня (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

В Україні у неділю, 3 серпня, у більшості областей очікуються дощі з грозами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За даними Діденко, завтра дощі з грозами пройдуть у східних областях, на південному сході, а також місцями в західних областях. А ось решта території перебуватиме у сухій погоді.

Температура повітря протягом дня очікується від +28 до +32, на півдні та сході до +34 градусів.

А ось у Києві в неділю буде сухо та сонячно. Стовпчик термометра буде показувати від +26 до +28 градусів. Найближчий дощ у Києві передбачається 6-го серпня.

 

Нагадаємо, раніше РБК-Україна поспілкувалось з синоптиком Українського гідрометеорологічного центру Наталією Птухою та дізналось, чого чекати від погоди на початку серпня.

Також ми писали про те, в яких містах України зафіксували 26 нових температурних рекордів.

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