RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Грозовая погода возвращается: карта осадков в Украине на 3 августа

Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на 3 августа (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Украине в воскресенье, 3 августа, в большинстве областей ожидаются дожди с грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

По данным Диденко, завтра дожди с грозами пройдут в восточных областях, на юго-востоке, а также местами в западных областях. А вот остальная территория будет находиться в сухой погоде.

Температура воздуха в течение дня ожидается от +28 до +32, на юге и востоке до +34 градусов.

А вот в Киеве в воскресенье будет сухо и солнечно. Столбик термометра будет показывать от +26 до +28 градусов. Ближайший дождь в Киеве предполагается 6-го августа.

 

 

Напомним, ранее РБК-Украина пообщалось с синоптиком Украинского гидрометеорологического центра Натальей Птухой и узнало, чего ждать от погоды в начале августа.

Также мы писали о том, в каких городах Украины зафиксировали 26 новых температурных рекордов.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрПогода в УкраинеНаталка Диденко