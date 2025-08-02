Грозовая погода возвращается: карта осадков в Украине на 3 августа

По данным Диденко, завтра дожди с грозами пройдут в восточных областях, на юго-востоке, а также местами в западных областях. А вот остальная территория будет находиться в сухой погоде.



Температура воздуха в течение дня ожидается от +28 до +32, на юге и востоке до +34 градусов.

А вот в Киеве в воскресенье будет сухо и солнечно. Столбик термометра будет показывать от +26 до +28 градусов. Ближайший дождь в Киеве предполагается 6-го августа.