Чем грозит покупка и продажа фейковых ПЦР-тестов: ответ полиции

В Украине появился рынок поддельных ПЦР-тестов на коронавирус. В украинской киберполиции рассказали об ответственности за подделку и продажу фальшивых тестов.
Об этом говорится в материале "Медвежья услуга. Как в Украине торгуют фальшивыми ПЦР-тестами и чем это опасно".
За сбыт и использование фейковых справок предусмотрена уголовная ответственность.
Тому, кто создает и продает фальшивку, грозит или штраф до 17 тысяч гривен, или полгода ареста, или до двух лет ограничения свободы.
Такая же ответственность предусмотрена и для того, кто использует "липовую" справку, только сумма штрафа меньше - 850 гривен.
Если в схеме участвовала целая группа мошенников, они могут получить по пять лет ограничения или лишения свободы.
Напомним, в лабораториях рассказали, как устроен рынок поддельных ПЦР-тестов.
РБК-Украина писало, что в Тернополе разоблачили схему продажи фейковых COVID-справок для выезда за границу.