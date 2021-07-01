Чим карається купівля та продаж фейкових ПЛР-тестів: відповідь поліції

За збут і використання фейкових довідок передбачена кримінальна відповідальність.

Тому, хто створює і продає фальшивку, загрожує або штраф до 17 тисяч гривень, або півроку арешту, або до двох років обмеження свободи.

Така ж відповідальність передбачена і для того, хто використовує "липову" довідку, тільки сума штрафу менша - 850 гривень.

Якщо в схемі брала участь ціла група шахраїв, вони можуть отримати по п'ять років обмеження або позбавлення волі.