Чим карається купівля та продаж фейкових ПЛР-тестів: відповідь поліції

В Україні з'явився ринок підроблених ПЛР-тестів на коронавірус. В українській кіберполіції розповіли про відповідальність за підробку і продаж фальшивих тестів.
Про це йдеться в матеріалі "Ведмежа послуга. Як в Україні торгують фальшивими ПЛР-тестами і чим це небезпечно".
За збут і використання фейкових довідок передбачена кримінальна відповідальність.
Тому, хто створює і продає фальшивку, загрожує або штраф до 17 тисяч гривень, або півроку арешту, або до двох років обмеження свободи.
Така ж відповідальність передбачена і для того, хто використовує "липову" довідку, тільки сума штрафу менша - 850 гривень.
Якщо в схемі брала участь ціла група шахраїв, вони можуть отримати по п'ять років обмеження або позбавлення волі.
Нагадаємо, у лабораторіях розповіли, як влаштований ринок підроблених ПЛР-тестів.
РБК-Україна писало, що у Тернополі викрили схему продажу фейкових COVID-довідок для виїзду за кордон.