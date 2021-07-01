RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Чим карається купівля та продаж фейкових ПЛР-тестів: відповідь поліції

Автор: Уляна Безпалько, Анастасія Рокитна

В Україні з'явився ринок підроблених ПЛР-тестів на коронавірус. В українській кіберполіції розповіли про відповідальність за підробку і продаж фальшивих тестів.

Про це йдеться в матеріалі "Ведмежа послуга. Як в Україні торгують фальшивими ПЛР-тестами і чим це небезпечно".

За збут і використання фейкових довідок передбачена кримінальна відповідальність.

Тому, хто створює і продає фальшивку, загрожує або штраф до 17 тисяч гривень, або півроку арешту, або до двох років обмеження свободи.

Така ж відповідальність передбачена і для того, хто використовує "липову" довідку, тільки сума штрафу менша - 850 гривень.

Якщо в схемі брала участь ціла група шахраїв, вони можуть отримати по п'ять років обмеження або позбавлення волі.

Нагадаємо, у лабораторіях розповіли, як влаштований ринок підроблених ПЛР-тестів.

РБК-Україна писало, що у Тернополі викрили схему продажу фейкових COVID-довідок для виїзду за кордон.

Читайте РБК-Україна в Google News
COVID-19тесты