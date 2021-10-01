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Грозит минимум 6 лет тюрьмы: в Грузии напомнили, в чем обвиняют Саакашвили

Автор: Сергей Пышкин

После задержание Михаила Саакашвили в Грузии, генеральная прокуратура страны напомнила о том, что мужчине грозит до 6 лет заключения. Сейчас началось расследование относительно незаконного пересечения экс-президентом госграницы республики.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Грузии.

Согласно заявлению надзорного ведомства, бывшего президента Грузии и действующего председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили признали виновным:

  • в избиении депутата парламента Валерия Гелашвили;
  • в уголовных делах, связанных с убийством Сандро Гиргвлиани.

Должностному лицу, согласно решению судов трех инстанций Грузии, грозит шесть лет тюремного заключения.

В частности, против Саакашвили возбуждено четыре уголовных дела:

  • касаемо разгона мирного митинга 7 ноября 2007 года в Тбилиси;
  • касаемо погрома в телекомпании "Имеди";
  • касаемо захвата имущества бизнесмена Бадри Патаркацишвили;
  • касаемо растраты девяти миллионов лари.

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что в Грузии задержали бывшего президента страны Михаила Саакашвили.

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Михаил СаакашвилиГрузия