Загрожує мінімум 6 років в'язниці: у Грузії нагадали, в чому звинувачують Саакашвілі

Після затримання Михайла Саакашвілі в Грузії, генеральна прокуратура країни нагадала про те, що чоловікові загрожує до 6 років ув’язнення. Наразі розпочалось розслідування щодо незаконного перетинання екс-президентом держкордону республіки.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу генеральної прокуратури Грузії.
Згідно з заявою наглядового відомства, колишнього президента Грузії та чинного голову Виконавчого комітету Національної ради реформ України Михайла Саакашвілі визнали винним:
Посадовцю, відповідно до рішення судів трьох інстанцій Грузії, загрожує шість років тюремного ув’язнення.
Зокрема, проти Саакашвілі порушено чотири кримінальні справи:
Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що в Грузії затримали колишнього президента країни Михайла Саакашвілі.