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Загрожує мінімум 6 років в'язниці: у Грузії нагадали, в чому звинувачують Саакашвілі

Автор: Сергій Пишкін

Після затримання Михайла Саакашвілі в Грузії, генеральна прокуратура країни нагадала про те, що чоловікові загрожує до 6 років ув’язнення. Наразі розпочалось розслідування щодо незаконного перетинання екс-президентом держкордону республіки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу генеральної прокуратури Грузії.

Згідно з заявою наглядового відомства, колишнього президента Грузії та чинного голову Виконавчого комітету Національної ради реформ України Михайла Саакашвілі визнали винним:

  • у побитті депутата парламенту Валерія Гелашвілі;
  • у кримінальних справах, що пов’язані з вбивством Сандро Гиргвліані.

Посадовцю, відповідно до рішення судів трьох інстанцій Грузії, загрожує шість років тюремного ув’язнення.

Зокрема, проти Саакашвілі порушено чотири кримінальні справи:

  • щодо розгону мирного мітингу 7 листопада 2007 року в Тбілісі;
  • щодо влаштування погрому в телекомпанії "Імеді";
  • щодо захоплення майна бізнесмена Бадрі Патаркацишвілі;
  • щодо розтрати дев’яти мільйонів ларі.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що в Грузії затримали колишнього президента країни Михайла Саакашвілі.

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Міхеіл СаакашвіліГрузія