Грозит 15 лет тюрьмы: суд рассмотрит дело о работе экс-полицейского на "ЛНР"

Фото: флаг и герб "ЛНР" (uadonbas.com)

Прокуратура Тернопольской области направила в суд дело о бывшем полицейском, который работал на так называемую "ЛНР". Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Об этом сообщает сайт Тернопольской областной прокуратуры.

По данным следствия, бывший работник управления МВД в Луганской области добровольно начал работать в "ЛНР" в качестве сотрудника так называемого управления по борьбе с экстремизмом и организованной преступностью (УБЭОЗ), которое работало против правоохранительных органов Украины и ВСУ.

Во время работы он был обеспечен обмундированием с символикой "ЛНР" и знаками различия, огнестрельным оружием, боеприпасами и ежемесячной зарплатой в российских рублях.

Сейчас обвиняемый скрывается от следствия и суда на оккупированной территории Луганской области, из-за чего его объявили в розыск.

По факту участия в незаконной террористической организации, мужчине грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

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