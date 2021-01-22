Загрожує 15 років в'язниці: суд розгляне справу про роботу екс-поліцейського на "ЛНР"

Фото: прапор і герб "ЛНР" (uadonbas.com)

Прокуратура Тернопільської області направила в суд справу про колишньому поліцейському, який працював на так звану "ЛНР". Йому загрожує до 15 років в'язниці.

Про це повідомляє сайт Тернопільської обласної прокуратури.

За даними слідства, колишній працівник управління МВС у Луганській області добровільно почав працювати в "ЛНР" як працівника так званого керування по боротьбі з екстремізмом і організованою злочинністю (УБЕОЗ), яке працювало проти правоохоронних органів України та ВСУ.

Під час роботи він був забезпечений обмундируванням з символікою "ЛНР" і знаками розрізнення, вогнепальною зброєю, боєприпасами та щомісячною зарплатою в російських рублях.

Зараз обвинувачений переховується від слідства і суду на окупованій території Луганської області, із-за чого його оголосили в розшук.

За фактом участі в незаконній терористичної організації, чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Сьогодні повідомлялося, що в Кропивницького викрили агента Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Він збирав і передавав в РФ інформацію про військовослужбовців одного з підрозділів Збройних сил України та представників місцевих органів влади.