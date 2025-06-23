Грози й різкий перепад температур: синоптик уточнила, якою буде погода 24 червня

В Україні у вівторок, 24 червня, атмосферні фронти принесуть дощі та грози. Погода все ще буде "нестійкою".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.
За даними Діденко, завтра в Україні температура повітря в Україні очікується неоднорідною. Також можливі грози.
Найпрохолодніше буде на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Полтавщині, вдень від +20 до +22 градусів. Однак у більшості областей протягом дня передбачається до +25 градусів. А у південній частині буде спекотно, від +27 до +32 градусів.
У Києві 24-го червня можливі короткочасні дощі та грози. Температура повітря вдень очікується від +22 до +24 градусів.
"Нестійка погода може впливати на артеріальний тиск, провокувати головний біль, на сонливість у нас й так є причини", - пише Діденко.
Нагадаємо, раніше кліматолог в інтерв'ю розповіла, як зміниться погода в Україні у найближчі десятиліття.
Окрім цього РБК-Україна писало, що минулий рік був найтеплішим за всю історію спостережень. В Україні глобальне потепління може принести заморозки у травні, спричинити тривалі спеки, тепловий стрес і повернення пилових бур, особливо на півдні.
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