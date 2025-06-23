Грози й різкий перепад температур: синоптик уточнила, якою буде погода 24 червня

За даними Діденко, завтра в Україні температура повітря в Україні очікується неоднорідною. Також можливі грози.

Найпрохолодніше буде на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Полтавщині, вдень від +20 до +22 градусів. Однак у більшості областей протягом дня передбачається до +25 градусів. А у південній частині буде спекотно, від +27 до +32 градусів.

Погода у Києві

У Києві 24-го червня можливі короткочасні дощі та грози. Температура повітря вдень очікується від +22 до +24 градусів.

"Нестійка погода може впливати на артеріальний тиск, провокувати головний біль, на сонливість у нас й так є причини", - пише Діденко.

Нагадаємо, раніше кліматолог в інтерв'ю розповіла, як зміниться погода в Україні у найближчі десятиліття.