Грозы и резкий перепад температур: синоптик уточнила, какой будет погода 24 июня

В Украине во вторник, 24 июня, атмосферные фронты принесут дожди и грозы. Погода все еще будет "неустойчивой".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
По данным Диденко, завтра в Украине температура воздуха в Украине ожидается неоднородной. Также возможны грозы.
Прохладнее всего будет на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине, Полтавщине, днем от +20 до +22 градусов. Однако в большинстве областей в течение дня предполагается до +25 градусов. А в южной части будет жарко, от +27 до +32 градусов.
В Киеве 24-го июня возможны кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха днем ожидается от +22 до +24 градусов.
"Неустойчивая погода может влиять на артериальное давление, провоцировать головную боль, на сонливость у нас и так есть причины", - пишет Диденко.
Напомним, ранее климатолог в интервью рассказала, как изменится погода в Украине в ближайшие десятилетия.
Кроме этого РБК-Украина писало, что прошлый год был самым теплым за всю историю наблюдений. В Украине глобальное потепление может принести заморозки в мае, вызвать длительные жары, тепловой стресс и возвращение пылевых бурь, особенно на юге.
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