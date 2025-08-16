Грози та спека до +32 накриють Україну: у яких регіонах жовтий рівень небезпеки

В Україні 17 серпня очікуються грози та спека до +32°. У низці регіонів оголошено жовтий рівень небезпеки через шквали, град і сильний вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Укргідрометцентр.

Погода в Україні

17 серпня в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. У північних, центральних областях, на Закарпатті, Прикарпатті та Хмельниччині пройдуть короткочасні дощі та грози, вдень у окремих районах можливий град і шквали 15–20 м/с.

На решті території опадів не передбачається.

Вітер південно-західний, у західних та північних областях вдень зміниться на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 14-19°, вдень у західних та північних областях 23-28°, на решті території 27–32°.

Попередження про небезпечні метеоявища

На більшості північних та центральних областей, а також на Закарпатті, Прикарпатті та Хмельниччині оголошено жовтий рівень небезпечності.

Погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, а також рух транспорту.

Погода в Києві та області

У Київській області та столиці прогнозують короткочасний дощ та грози, у деяких районах можливий град і шквали 15-20 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 23-28°.

Жовтий рівень небезпечності зберігається через можливі ускладнення у роботі енергетичних та комунальних служб, а також транспортного руху.