Грози та спека до +32 накриють Україну: у яких регіонах жовтий рівень небезпеки

Субота 16 серпня 2025 15:25
Грози та спека до +32 накриють Україну: у яких регіонах жовтий рівень небезпеки Фото: дощі та грози завтра охоплять низку регіонів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислава Ткаченко

В Україні 17 серпня очікуються грози та спека до +32°. У низці регіонів оголошено жовтий рівень небезпеки через шквали, град і сильний вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Укргідрометцентр.

Погода в Україні

17 серпня в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. У північних, центральних областях, на Закарпатті, Прикарпатті та Хмельниччині пройдуть короткочасні дощі та грози, вдень у окремих районах можливий град і шквали 15–20 м/с.

На решті території опадів не передбачається.

Вітер південно-західний, у західних та північних областях вдень зміниться на північно-західний, 5-10 м/с.

Грози та спека до +32 накриють Україну: у яких регіонах жовтий рівень небезпеки

Температура вночі 14-19°, вдень у західних та північних областях 23-28°, на решті території 27–32°.

Попередження про небезпечні метеоявища

На більшості північних та центральних областей, а також на Закарпатті, Прикарпатті та Хмельниччині оголошено жовтий рівень небезпечності.

Грози та спека до +32 накриють Україну: у яких регіонах жовтий рівень небезпеки

Погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, а також рух транспорту.

Погода в Києві та області

У Київській області та столиці прогнозують короткочасний дощ та грози, у деяких районах можливий град і шквали 15-20 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 23-28°.

Грози та спека до +32 накриють Україну: у яких регіонах жовтий рівень небезпеки

Жовтий рівень небезпечності зберігається через можливі ускладнення у роботі енергетичних та комунальних служб, а також транспортного руху.

Нагадаємо, раніше синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха у коментарі РБК-Україна розповіла, що відбувається з погодою в Україні і чи можна назвати серпень цьогоріч умовно "холодним".

