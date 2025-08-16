Грозы и жара до +32 накроют Украину: в каких регионах желтый уровень опасности
В Украине 17 августа ожидаются грозы и жара до +32°. В ряде регионов объявлен желтый уровень опасности из-за шквалов, града и сильного ветра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Укргидрометцентр.
Погода в Украине
17 августа в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. В северных, центральных областях, на Закарпатье, Прикарпатье и Хмельнитчине пройдут кратковременные дожди и грозы, днем в отдельных районах возможен град и шквалы 15-20 м/с.
На остальной территории осадков не предвидится.
Ветер юго-западный, в западных и северных областях днем сменится на северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 14-19°, днем в западных и северных областях 23-28°, на остальной территории 27-32°.
Предупреждение об опасных метеоявлениях
На большинстве северных и центральных областей, а также на Закарпатье, Прикарпатье и Хмельнитчине объявлен желтый уровень опасности.
Погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также движение транспорта.
Погода в Киеве и области
В Киевской области и столице прогнозируют кратковременный дождь и грозы, в некоторых районах возможен град и шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 23-28°.
Желтый уровень опасности сохраняется из-за возможных осложнений в работе энергетических и коммунальных служб, а также транспортного движения.
