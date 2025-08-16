ua en ru
Грозы и жара до +32 накроют Украину: в каких регионах желтый уровень опасности

Суббота 16 августа 2025 15:25
Фото: дожди и грозы завтра охватят ряд регионов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислава Ткаченко

В Украине 17 августа ожидаются грозы и жара до +32°. В ряде регионов объявлен желтый уровень опасности из-за шквалов, града и сильного ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Укргидрометцентр.

Погода в Украине

17 августа в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. В северных, центральных областях, на Закарпатье, Прикарпатье и Хмельнитчине пройдут кратковременные дожди и грозы, днем в отдельных районах возможен град и шквалы 15-20 м/с.

На остальной территории осадков не предвидится.

Ветер юго-западный, в западных и северных областях днем сменится на северо-западный, 5-10 м/с.

Грозы и жара до +32 накроют Украину: в каких регионах желтый уровень опасности

Температура ночью 14-19°, днем в западных и северных областях 23-28°, на остальной территории 27-32°.

Предупреждение об опасных метеоявлениях

На большинстве северных и центральных областей, а также на Закарпатье, Прикарпатье и Хмельнитчине объявлен желтый уровень опасности.

Грозы и жара до +32 накроют Украину: в каких регионах желтый уровень опасности

Погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также движение транспорта.

Погода в Киеве и области

В Киевской области и столице прогнозируют кратковременный дождь и грозы, в некоторых районах возможен град и шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 23-28°.

Грозы и жара до +32 накроют Украину: в каких регионах желтый уровень опасности

Желтый уровень опасности сохраняется из-за возможных осложнений в работе энергетических и коммунальных служб, а также транспортного движения.

Напомним, ранее синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в комментарии РБК-Украина рассказала, что происходит с погодой в Украине и можно ли назвать август в этом году условно "холодным".

Погода в Украине Погода в Киеве
