UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Грози, спека і шквали: якою буде погода в Україні 30 червня

Фото: синоптики попередили про сильний вітер і дощі (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Україні очікуються грози, поривчастий вітер і спека. У деяких регіонах можливі короткочасні дощі та шквали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Завтра, 30 червня українців очікує мінлива хмарність і контрастна погода залежно від регіону.

Вдень у більшості західних та східних областей буде сухо, тоді як на півночі можливі короткочасні дощі та грози.

На півдні та Закарпатті зберігатиметься спека - температура сягне +30°. У центральних та північних регіонах дещо прохолодніше 0 від +20 до +25° вдень.

Вітер північно-західний, швидкістю 7–12 м/с, вдень місцями пориви до 15–20 м/с.

Погода у Києві

У Києві та області місцями очікується невеликий дощ і грози. Температура повітря в столиці коливатиметься від +14° вночі до +23° вдень.

Раніше кліматолог в інтерв'ю РБК-Україна пояснила, як зміниться погода в Україні у найближчі десятиліття.

Також РБК-Україна розповідало, як зміни клімату впливають на Чорне море вже зараз.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніПогода в Києві