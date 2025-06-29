Грозы, жара и шквалы: какой будет погода в Украине 30 июня

Погода в Украине

Завтра, 30 июня украинцев ожидает переменная облачность и контрастная погода в зависимости от региона.

Днем в большинстве западных и восточных областей будет сухо, тогда как на севере возможны кратковременные дожди и грозы.

На юге и Закарпатье сохранится жара - температура достигнет +30°. В центральных и северных регионах несколько прохладнее 0 от +20 до +25° днем.

Ветер северо-западный, скоростью 7-12 м/с, днем местами порывы до 15-20 м/с.

Погода в Киеве

В Киеве и области местами ожидается небольшой дождь и грозы. Температура воздуха в столице будет колебаться от +14° ночью до +23° днем.