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Грози, шквали й спека: Україну завтра накриє контрастний фронт

Фото: синоптики попередили про контрастний фронт (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

У понеділок, 4 серпня, погода в Україні буде переважно теплою та сухою. Мінлива хмарність протримається над усією країною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Короткочасні дощі та грози можливі в східних, північно-східних та західних областях. На решті території - без опадів.

Вітер очікується північний, північно-західний, 5–10 м/с, а на Лівобережжі місцями посилиться до 12 м/с.

Температурні показники залишатимуться літніми:

  • вночі +14…+19°, на півдні до +23°,

  • вдень +24…+29°, у південних областях - до +34°.

У Карпатах буде прохолодніше: вночі +9…+14°, вдень +18…+23°.

Погода в Києві та області

У Київській області без опадів, мінлива хмарність.

Температура:

  • вночі +14…+19°,
  • вдень +24…+29°.

У самому Києві вночі буде +17…+19°, а вдень - +26…+28°.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна поспілкувалось з синоптиком Українського гідрометеорологічного центру Наталією Птухою та дізналось, чого чекати від погоди на початку серпня.

Також ми писали про те, в яких містах України зафіксували 26 нових температурних рекордів.

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