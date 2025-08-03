Грози, шквали й спека: Україну завтра накриє контрастний фронт

У понеділок, 4 серпня, погода в Україні буде переважно теплою та сухою. Мінлива хмарність протримається над усією країною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Короткочасні дощі та грози можливі в східних, північно-східних та західних областях. На решті території - без опадів.
Вітер очікується північний, північно-західний, 5–10 м/с, а на Лівобережжі місцями посилиться до 12 м/с.
Температурні показники залишатимуться літніми:
вночі +14…+19°, на півдні до +23°,
вдень +24…+29°, у південних областях - до +34°.
У Карпатах буде прохолодніше: вночі +9…+14°, вдень +18…+23°.
У Київській області без опадів, мінлива хмарність.
Температура:
У самому Києві вночі буде +17…+19°, а вдень - +26…+28°.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна поспілкувалось з синоптиком Українського гідрометеорологічного центру Наталією Птухою та дізналось, чого чекати від погоди на початку серпня.
Також ми писали про те, в яких містах України зафіксували 26 нових температурних рекордів.