Грозы, шквалы и жара: Украину завтра накроет контрастный фронт

Погода в Украине

Кратковременные дожди и грозы возможны в восточных, северо-восточных и западных областях. На остальной территории - без осадков.

Ветер ожидается северный, северо-западный, 5-10 м/с, а на Левобережье местами усилится до 12 м/с.

Температурные показатели будут оставаться летними:

ночью +14...+19°, на юге до +23°,

днем +24...+29°, в южных областях - до +34°.

В Карпатах будет прохладнее: ночью +9...+14°, днем +18...+23°.

Погода в Киеве и области

В Киевской области без осадков, переменная облачность.

Температура:

ночью +14...+19°,

+14...+19°, днем +24...+29°.

В самом Киеве ночью будет +17...+19°, а днем - +26...+28°.