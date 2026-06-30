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Грози, град та загроза селевих потоків: в яких областях різко погіршиться погода

17:47 30.06.2026 Вт
2 хв
Поки одні регіони страждатимуть від злив, іншим загрожує масштабна пожежна небезпека
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: На Закарпатті очікуються зливи (Getty Images)

У найближчі дні в низці областей України очікується погіршення погодних умов. Рятувальники попереджають про грози, шквали, град, а на Закарпатті - ще й про ризик підтоплень та селевих потоків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Де очікується негода

За даними ДСНС, 30 червня на Закарпатті прогнозують грози, місцями шквали швидкістю 15-20 м/с та град.

Через сильні зливи можливі:

  • стрімке підвищення рівня води на малих річках на 0,5-1 метр;
  • часткове затоплення низинних територій, особливо у населених пунктах;
  • значний місцевий і схиловий стік;
  • у гірських районах - сходження невеликих селевих потоків.

У регіоні оголошено І рівень небезпеки (жовтий).

Водночас 1 липня грози, місцями град та шквали 15-20 м/с прогнозують також у Волинській, Львівській та Закарпатській областях. Для цих регіонів також оголошено жовтий рівень небезпеки.

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В Україні зберігається висока пожежна небезпека

Крім негоди, за даними Українського гідрометцентру, з 1 до 3 липня у більшості областей України утримуватиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У ДСНС закликали громадян стежити за офіційними прогнозами погоди, бути обережними під час негоди та неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки.

Раніше РБК-Україна розповідало, що 1 липня в Україні збережеться сильна спека, місцями до +38 градусів, однак уже 2 липня до країни наблизиться холодний атмосферний фронт. Відчутне зниження температури в більшості регіонів очікується 3-4 липня.

Крім того, 30 червня через спеку в Київській області запровадили "тепловий режим" для великовагового транспорту. За температури повітря від +28°C вантажівкам понад 24 тонни тимчасово заборонено рух дорогами, щоб запобігти руйнуванню дорожнього покриття.

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ПогодаГідрометцентрДСНСЕкологіяЗакарпаттяВолинська областьЛьвівська область