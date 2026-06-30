Грози, град та загроза селевих потоків: в яких областях різко погіршиться погода

У найближчі дні в низці областей України очікується погіршення погодних умов. Рятувальники попереджають про грози, шквали, град, а на Закарпатті - ще й про ризик підтоплень та селевих потоків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
За даними ДСНС, 30 червня на Закарпатті прогнозують грози, місцями шквали швидкістю 15-20 м/с та град.
Через сильні зливи можливі:
У регіоні оголошено І рівень небезпеки (жовтий).
Водночас 1 липня грози, місцями град та шквали 15-20 м/с прогнозують також у Волинській, Львівській та Закарпатській областях. Для цих регіонів також оголошено жовтий рівень небезпеки.
Крім негоди, за даними Українського гідрометцентру, з 1 до 3 липня у більшості областей України утримуватиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
У ДСНС закликали громадян стежити за офіційними прогнозами погоди, бути обережними під час негоди та неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки.
Раніше РБК-Україна розповідало, що 1 липня в Україні збережеться сильна спека, місцями до +38 градусів, однак уже 2 липня до країни наблизиться холодний атмосферний фронт. Відчутне зниження температури в більшості регіонів очікується 3-4 липня.
Крім того, 30 червня через спеку в Київській області запровадили "тепловий режим" для великовагового транспорту. За температури повітря від +28°C вантажівкам понад 24 тонни тимчасово заборонено рух дорогами, щоб запобігти руйнуванню дорожнього покриття.