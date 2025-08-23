UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Грози, град та сильний вітер: де сьогодні погіршиться погода

Фото: синоптики дали прогноз погоди на 23 (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні, 23 серпня, в Україні очікуються дощі, грози та місцями шквали. Водночас у західних областях збережеться суха погода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, у більшості центральних, південних, Сумській, Харківській та східних областях пройдуть дощі з грозами.

Подекуди очікується град та шквали швидкістю 15-20 м/с. У західних регіонах, а також у Житомирській, Київській та Вінницькій областях опадів не прогнозують.

Температура вночі становитиме +9…+14 градусів, у південно-східній частині +15…+20 градусів. Вдень у західних та північних областях очікується +17…+22 градуси, у східних і південних - до +26…+31 градуса.

Погода у регіонах

• Західні області - мінлива хмарність, без опадів. Температура: вночі +12…+14 градусів, вдень +19…+22 градуси.

 • Північні області - подекуди невеликі дощі та грози. Температура: вночі +12…+14 градусів, вдень +19…+22 градуси.

 • Центральні області - місцями значні дощі з грозами. Температура: вночі +13…+17градусів, вдень +20…+23 градуси.

 • Східні області - грози, місцями град і шквали 15-20 м/с. Температура: вночі +15…+20 градусів, вдень +26…+31 градус.

 • Південні області - дощі з грозами, лише в Одеській області без опадів. Температура: вночі +17…+20 градусів, вдень +28…+30 градусів.

Погода у Києві

У столиці та на Київщині сьогодні хмарно з проясненнями. Вночі очікується помірний дощ, місцями гроза, вдень - без опадів. Температура у Києві: вночі +12…+14 градусів, вдень +20…+22 градуси. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Нагадаємо, як повідомила синоптик Наталкуа Діденко в Україні очікується зміна погоди через рух середземноморського циклону Lukas, який разом з атмосферними фронтами поступово зміщується на схід.

За її словами, на заході та півночі опади припиняться, а атмосферний тиск підвищиться. Натомість у центральних, східних та південних регіонах прогнозують дощі та грози.

Раніше в Укргідрометцентрі пояснили, які регіони можуть втратити врожай через посуху, розповсюдження шкідників і поширення хвороб.

