Грози, град та сильний вітер: де сьогодні погіршиться погода

Погода в Україні

За даними синоптиків, у більшості центральних, південних, Сумській, Харківській та східних областях пройдуть дощі з грозами.

Подекуди очікується град та шквали швидкістю 15-20 м/с. У західних регіонах, а також у Житомирській, Київській та Вінницькій областях опадів не прогнозують.

Температура вночі становитиме +9…+14 градусів, у південно-східній частині +15…+20 градусів. Вдень у західних та північних областях очікується +17…+22 градуси, у східних і південних - до +26…+31 градуса.

Погода у регіонах

• Західні області - мінлива хмарність, без опадів. Температура: вночі +12…+14 градусів, вдень +19…+22 градуси.

• Північні області - подекуди невеликі дощі та грози. Температура: вночі +12…+14 градусів, вдень +19…+22 градуси.

• Центральні області - місцями значні дощі з грозами. Температура: вночі +13…+17градусів, вдень +20…+23 градуси.

• Східні області - грози, місцями град і шквали 15-20 м/с. Температура: вночі +15…+20 градусів, вдень +26…+31 градус.

• Південні області - дощі з грозами, лише в Одеській області без опадів. Температура: вночі +17…+20 градусів, вдень +28…+30 градусів.

Погода у Києві

У столиці та на Київщині сьогодні хмарно з проясненнями. Вночі очікується помірний дощ, місцями гроза, вдень - без опадів. Температура у Києві: вночі +12…+14 градусів, вдень +20…+22 градуси. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.