Грози, град та шквали: де в Україні сьогодні різко погіршиться погода

28 липня, в Україні очікуються грози, місцями град і сильний вітер до 20 метрів на секунду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометеорологічний центр у Facebook .

Де 28 липня очікуються грози та град

Вдень у північно-східній частині країни, більшості центральних областей, а також на Миколаївщині, Херсонщині та Запоріжжі синоптики прогнозують грози. В окремих районах можливий град і шквали швидкістю 15-20 метрів на секунду.

північний схід України;

більшість центральних областей;

Миколаївська область;

Херсонська область;

Запорізька область.

Синоптики голосили перший рівень небезпечності - жовтий.

Яка погода буде по всій країні

Протягом доби 28 липня триматиметься хмарна погода з проясненнями. Місцями пройдуть короткочасні дощі, а подекуди - грози.

Фото: Україною пронесуться грози (інфографіка РБК-Україна)

У центральних областях, на Чернігівщині, Сумщині та Харківщині вночі очікуються значні дощі. Без опадів залишиться лише схід та південний схід країни.

Вітер північно-західний, 7-12 метрів на секунду. Вдень у західних областях можливі пориви до 15-20 метрів на секунду.

Температура повітря вдень триматиметься в межах 21-26 градусів. На південному сході країни повітря прогріється до 29 градусів.

Що буде з погодою у Києві

У столиці та області теж очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень пройдуть дощі, місцями з грозами.

Вітер північно-західний, 7-12 метрів на секунду. Температура по області вдень триматиметься на рівні 21-26 градусів, а в самому Києві - 22-24 градуси.

Тим часом синоптики спростували чутки про аномальну спеку до плюс 42 градусів і заморозки у серпні.