Грозы, град и шквалы: где в Украине сегодня резко ухудшится погода

28 июля в Украине ожидаются грозы, местами град и сильный ветер до 20 метров в секунду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр в Facebook .

Где 28 июля ожидаются грозы и град

Днем в северо-восточной части страны, большинстве центральных областей, а также Николаевской, Херсонской и Запорожье синоптики прогнозируют грозы. В отдельных районах возможен град и шквалы скоростью 15-20 метров в секунду.

северо-восток Украины;

большинство центральных областей;

Николаевская область;

Херсонская область;

Запорожская область.

Синоптики причитали первый уровень опасности - желтый.

Какая погода будет по всей стране

В течение суток 28 июля будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, а кое-где - грозы.

Фото: Украиной пройдут грозы (инфографика РБК-Украина)

В центральных областях, Черниговской, Сумской и Харьковской ночью ожидаются значительные дожди. Без осадков останется только восток и юго-восток страны.

Ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду. Днем в западных областях возможны порывы до 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха днем будет держаться в пределах 21-26 градусов. На юго-востоке страны воздух прогреется до 29 градусов.

Что будет с погодой в Киеве

В столице и области ожидается облачная погода с прояснениями. Днем пройдут дожди, местами с грозами.

Ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду. Температура по области днем будет держаться на уровне 21-26 градусов, а в самом Киеве – 22-24 градуса.

Тем временем синоптики опровергли слухи об аномальной жаре до плюс 42 градусов и заморозках в августе.