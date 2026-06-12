Грози, град і спека до +30 одночасно: сьогодні Україну чекає різкий погодний контраст

Сьогодні, 12 червня, у різних регіонах очікуються грози, сильні зливи, шквали, град, а також значний контраст температур - від +11 градусів на заході до +30 градусів на сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Telegram .

За прогнозом Наталки Діденко, вже у вихідні в більшості областей України стане ще прохолодніше.

"I рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - попередили синоптики.

За словами Діденко, місцями можлива короткочасна, але сильна злива. Температура повітря вдень становитиме близько +24 градусів.

У столиці сьогодні очікуються дощі та грози.

Якою буде погода в Україні 12 червня (інфографіка: РБК-Україна) ​​​​​​

У більшості областей температура вдень становитиме від +24 до +28 градусів.

Контраст температурний очікується значним: в ід +11+15 градусів на заході до +27+30 градусів на сході.

"У п'ятницю в Україні можна спостерігати розкішний спектр метеорологічних явищ", - каже Діденко.

Як раніше писало РБК-Україна, Всесвітня метеорологічна організація при ООН попередила, що до 2030-го Земля майже напевно переживе новий рекорд глобальної температури.

Це відбудеться через зміну клімату та очікуване повернення погодного явища Ель-Ніньйо.

Україна також перебуває у зони ризику: попри дощову погоду останніх днів, аномальна спека влітку виглядає ймовірно.

Тим часом колишній керівник "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтервʼю РБК-Україна сказав, що через зруйновану генерацію тривала спека понад +35°C гарантовано призведе до обмежень споживання.