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Грозы, град и жара до +30 одновременно: сегодня Украину ждет резкий погодный контраст

07:00 12.06.2026 Пт
2 мин
Сегодня можно наблюдать весь спектр метеорологических явлений
aimg Ирина Глухова
Грозы, град и жара до +30 одновременно: сегодня Украину ждет резкий погодный контраст Фото: синоптики дали прогноз погоды на 12 июня (Виталий Носач, РБК-Украина)
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Сегодня, 12 июня, в разных регионах ожидаются грозы, сильные ливни, шквалы, град, а также значительный контраст температур - от +11 градусов на западе до +30 градусов на востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Telegram.

Погода в Украине

"В пятницу в Украине можно наблюдать роскошный спектр метеорологических явлений", - говорит Диденко.

Причиной изменения погоды станет атмосферный фронт, который движется с запада страны.

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По прогнозу синоптика:

  • дожди ожидаются практически по всей Украине;
  • местами осадки будут сильными;
  • высокая вероятность гроз;
  • в отдельных районах возможны град и шквалы.

"Атмосферный фронт подарит эти все синоптические разноцветные драже", - добавила Диденко.

Контраст температурный ожидается значительным:от +11+15 градусов на западе до +27+30 градусов на востоке.

В большинстве областей температура днем составит от +24 до +28 градусов.

Грозы, град и жара до +30 одновременно: сегодня Украину ждет резкий погодный контраст

Какой будет погода в Украине 12 июня (инфографика: РБК-Украина )

Погода в Киеве

В столице сегодня ожидаются дожди и грозы.

По словам Диденко, местами возможен кратковременный, но сильный ливень. Температура воздуха днем составит около +24 градусов.

Объявлен желтый уровень опасности

Укргидрометцентр предупредил об опасных метеорологических явлениях.

В частности:

  • ночью значительные дожди прогнозируют в западных областях, кроме Волынской;
  • днем сильные дожди ожидаются в Житомирской, Киевской, Винницкой и Одесской областях;
  • почти по всей стране возможны грозы;
  • местами прогнозируются град и шквалы ветра до 15-20 м/с.

"I уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - предупредили синоптики.

Что дальше с погодой

По прогнозу Наталки Диденко, уже в выходные в большинстве областей Украины станет еще прохладнее.

Как ранее писало РБК-Украина, Всемирная метеорологическая организация при ООН предупредила, что к 2030-му Земля почти наверняка переживет новый рекорд глобальной температуры.

Это произойдет из-за изменения климата и ожидаемого возвращения погодного явления Эль-Ниньо.

Украина также находится в зоне риска: несмотря на дождливую погоду последних дней, аномальная жара летом выглядит вероятно.

Тем временем бывший руководитель "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью РБК-Украина сказал, что из-за разрушенной генерации длительная жара свыше +35°C гарантированно приведет к ограничениям потребления.

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