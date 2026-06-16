Грози, град і шквали вже близько: де в Україні оголосили "жовтий" рівень небезпеки (карта)

Де і чому саме погода може бути небезпечна

Згідно з попередженням спеціалістів УкрГМЦ, небезпечні метеорологічні явища по Україні очікуються:

вже найближчим часом;

з утриманням до кінця доби 16 червня.

Так, у західних областях (крім Закарпаття) можуть бути сильні пориви вітру - до 15-20 м/с.

На решті території України синоптики прогнозують грози. В окремих районах:

град ;

; шквали (15-20 м/с).

"I рівень небезпечності, жовтий", - наголосили експерти Укргідрометцентру.

Зазначається також, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:

роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств;

руху транспорту.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні 16 червня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

До чого готуватись мешканцям Києва та області

Мешканців і гостей столичного регіону також попередили про небезпечні метеорологічні явища:

і по території Київської області;

і в місті Києві.

Вже найближчим часом і зі збереженням до кінця доби 16 червня там ймовірні:

гроза;

град;

шквали 15-20 м/с.

Попередження про небезпечні метеорологічні по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

В УкрГМЦ уточнили, що йдеться також про І рівень небезпечності ("жовтий").

Насамкінець синоптики розповіли, що по Києву та області такі погодні умови (як і на решті територій) можуть призвести до ускладнення роботи підприємств та руху транспорту.

Варто зауважити, що за інформацією фахівців Укргідрометцентру, характер погоди в Україні найближчим часом визначатиме поле зниженого тиску. Воно пов'язане з циклоном, центр якого розташувався на північ від нашої країни.

Через це в більшості областей очікується нестійка погода з короткочасними дощами, а в окремих регіонах - ще й з грозами.

При цьому самі показники атмосферного тиску - зазнаватимуть незначних коливань.

На синоптичну ситуацію впливатиме також волога й прохолодна повітряна маса, яка надходить в Україну із західними та північно-західними потоками.