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Грози, град і шквали вже близько: де в Україні оголосили "жовтий" рівень небезпеки (карта)

16:50 16.06.2026 Вт
2 хв
У деяких областях погода може різко погіршитись зовсім скоро
aimg Ірина Костенко
На Україну насувається суттєва негода (фото ілюстративне: Getty Images)

Синоптики попередають українців про стрімке погіршення погодних умов у більшості областей. "Жовтий" рівень небезпеки оголосили також для столичного регіону та міста Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Де і чому саме погода може бути небезпечна

Згідно з попередженням спеціалістів УкрГМЦ, небезпечні метеорологічні явища по Україні очікуються:

  • вже найближчим часом;
  • з утриманням до кінця доби 16 червня.

Так, у західних областях (крім Закарпаття) можуть бути сильні пориви вітру - до 15-20 м/с.

Читайте також: Чи працюють насправді народні прикмети про погоду і "прогноз бабака": що кажуть синоптики

На решті території України синоптики прогнозують грози. В окремих районах:

  • град;
  • шквали (15-20 м/с).

"I рівень небезпечності, жовтий", - наголосили експерти Укргідрометцентру.

Зазначається також, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:

  • роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств;
  • руху транспорту.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні 16 червня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

До чого готуватись мешканцям Києва та області

Мешканців і гостей столичного регіону також попередили про небезпечні метеорологічні явища:

  • і по території Київської області;
  • і в місті Києві.

Вже найближчим часом і зі збереженням до кінця доби 16 червня там ймовірні:

  • гроза;
  • град;
  • шквали 15-20 м/с.

Попередження про небезпечні метеорологічні по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

В УкрГМЦ уточнили, що йдеться також про І рівень небезпечності ("жовтий").

Насамкінець синоптики розповіли, що по Києву та області такі погодні умови (як і на решті територій) можуть призвести до ускладнення роботи підприємств та руху транспорту.

Варто зауважити, що за інформацією фахівців Укргідрометцентру, характер погоди в Україні найближчим часом визначатиме поле зниженого тиску. Воно пов'язане з циклоном, центр якого розташувався на північ від нашої країни.

Через це в більшості областей очікується нестійка погода з короткочасними дощами, а в окремих регіонах - ще й з грозами.

При цьому самі показники атмосферного тиску - зазнаватимуть незначних коливань.

На синоптичну ситуацію впливатиме також волога й прохолодна повітряна маса, яка надходить в Україну із західними та північно-західними потоками.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що чекає Україну через глобальну зміну клімату та чи можна запобігти негативним наслідкам.

Тим часом в УкрГМЦ розповіли, як насправді працюють синоптики та створюються прогнози погоди.

Читайте також, якої погоди чекати українцям у середу, 17 червня.

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