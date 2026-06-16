Грозы, град и шквалы уже близко: где в Украине объявили "желтый" уровень опасности (карта)

Синоптики предупреждают украинцев о стремительном ухудшении погодных условий в большинстве областей. "Желтый" уровень опасности объявили также для столичного региона и города Киева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Согласно предупреждению специалистов УкрГМЦ, опасные метеорологические явления по Украине ожидаются:
Так, в западных областях (кроме Закарпатья) могут быть сильные порывы ветра - до 15-20 м/с.
На остальной территории Украины синоптики прогнозируют грозы. В отдельных районах:
"I уровень опасности, желтый", - подчеркнули эксперты Укргидрометцентра.
Отмечается также, что такие погодные условия могут привести к осложнению:
Жителей и гостей столичного региона также предупредили об опасных метеорологических явлениях:
Уже в ближайшее время и с сохранением до конца суток 16 июня там вероятны:
В УкрГМЦ уточнили, что речь идет также о I уровне опасности ("желтом").
В завершение синоптики рассказали, что в Киеве и области такие погодные условия (как и на остальных территориях) могут привести к осложнению работы предприятий и движения транспорта.
Стоит отметить, что по информации специалистов Укргидрометцентра, характер погоды в Украине в ближайшее время будет определять поле пониженного давления. Оно связано с циклоном, центр которого расположился к северу от нашей страны.
В связи с этим в большинстве областей ожидается нестабильная погода с кратковременными дождями, а в отдельных регионах - еще и с грозами.
При этом сами показатели атмосферного давления будут подвержены незначительным колебаниям.
На синоптическую ситуацию будет влиять также влажная и прохладная воздушная масса, которая поступает в Украину с западными и северо-западными потоками.
Напомним, ранее мы рассказывали, что ждет Украину из-за глобального изменения климата и можно ли предотвратить негативные последствия.
Между тем в УкрГМЦ рассказали, как на самом деле работают синоптики и создаются прогнозы погоды.
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