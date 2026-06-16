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Грозы, град и шквалы уже близко: где в Украине объявили "желтый" уровень опасности (карта)

16:50 16.06.2026 Вт
3 мин
В некоторых областях погода может резко ухудшиться совсем скоро
aimg Ирина Костенко
На Украину надвигается существенная непогода (фото иллюстративное: Getty Images)

Синоптики предупреждают украинцев о стремительном ухудшении погодных условий в большинстве областей. "Желтый" уровень опасности объявили также для столичного региона и города Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Где и почему именно погода может быть опасной

Согласно предупреждению специалистов УкрГМЦ, опасные метеорологические явления по Украине ожидаются:

  • уже в ближайшее время;
  • с сохранением до конца суток 16 июня.

Так, в западных областях (кроме Закарпатья) могут быть сильные порывы ветра - до 15-20 м/с.

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На остальной территории Украины синоптики прогнозируют грозы. В отдельных районах:

  • град;
  • шквалы (15-20 м/с).

"I уровень опасности, желтый", - подчеркнули эксперты Укргидрометцентра.

Отмечается также, что такие погодные условия могут привести к осложнению:

  • работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий;
  • движения транспорта.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине 16 июня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

К чему готовиться жителям Киева и области

Жителей и гостей столичного региона также предупредили об опасных метеорологических явлениях:

  • и по территории Киевской области;
  • и в городе Киеве.

Уже в ближайшее время и с сохранением до конца суток 16 июня там вероятны:

  • гроза;
  • град;
  • шквалы со скоростью 15-20 м/с.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

В УкрГМЦ уточнили, что речь идет также о I уровне опасности ("желтом").

В завершение синоптики рассказали, что в Киеве и области такие погодные условия (как и на остальных территориях) могут привести к осложнению работы предприятий и движения транспорта.

Стоит отметить, что по информации специалистов Укргидрометцентра, характер погоды в Украине в ближайшее время будет определять поле пониженного давления. Оно связано с циклоном, центр которого расположился к северу от нашей страны.

В связи с этим в большинстве областей ожидается нестабильная погода с кратковременными дождями, а в отдельных регионах - еще и с грозами.

При этом сами показатели атмосферного давления будут подвержены незначительным колебаниям.

На синоптическую ситуацию будет влиять также влажная и прохладная воздушная масса, которая поступает в Украину с западными и северо-западными потоками.

Напомним, ранее мы рассказывали, что ждет Украину из-за глобального изменения климата и можно ли предотвратить негативные последствия.

Между тем в УкрГМЦ рассказали, как на самом деле работают синоптики и создаются прогнозы погоды.

Читайте также, какую погоду ждать украинцам в среду, 17 июня.

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