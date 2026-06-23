Грози, град і шквали: Київ та область накриє негода

Тим часом холодний атмосферний фронт рухається через всю Україну з півночі на південь. Як повідомляло РБК-Україна, 23 червня грози, шквали і град очікуються у більшості центральних, південних та західних областей.

Ще вчора синоптики попередили про наближення негоди до низки регіонів - жовтий рівень небезпечності оголошували для заходу і півночі країни.