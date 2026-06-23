Грозы, град и шквалы: Киев и область накроет непогода

Тем временем холодный атмосферный фронт проходит через всю Украину с севера на юг. Как сообщало РБК-Украина, 23 июня грозы, шквалы и град ожидаются в большинстве центральных, южных и западных областей.

Еще вчера синоптики предупредили о приближении непогоды к ряду регионов - желтый уровень опасности объявили для запада и севера страны.