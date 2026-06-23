Грози, град і шквали: які області 24 червня накриє негода й чи впаде температура

Погода в Україні 24 червня очікується з мінливою хмарністю. У деяких областях ймовірні небезпечні грози, град і шквали.
Докладніше про особливості погоди впродовж середи, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
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Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, в цілому погода по Україні впродовж 24 червня очікується з мінливою хмарністю.
Короткочасний дощ найближчої ночі може бути:
Вдень середи опади та небезпечні метеорологічні явища - грози, а в окремих районах також град і шквали 15-20 м/с - ймовірні у південних областях.
"І рівень небезпечності, жовтий", - констатували експерти УкрГМЦ.
Українцям нагадали, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:
На решті території країни - опадів не передбачається.
Вітер впродовж середи, 24 червня, очікується переважно північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря найближчої ночі може бути:
Тим часом вдень стовпчики термометрів можуть піднятись:
По території міста Києва та Київської області погода впродовж 24 червня також очікується з мінливою хмарністю. Без опадів.
Вітер прогнозують північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря найближчої ночі:
Температура повітря в середу вдень:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи працюють народні прикмети про погоду та як почав її "прогнозувати" бабак Тимко.
Тим часом в УкрГМЦ пояснили, яким може бути червень в Україні в цілому.
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