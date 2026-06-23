Грози, град і шквали: які області 24 червня накриє негода й чи впаде температура

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи працюють народні прикмети про погоду та як почав її "прогнозувати" бабак Тимко.

Тим часом в УкрГМЦ пояснили, яким може бути червень в Україні в цілому.

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