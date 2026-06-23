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Грозы, град и шквалы: какие области 24 июня накроет непогода и упадет ли температура

15:42 23.06.2026 Вт
3 мин
Синоптики уже объявили "желтый" уровень опасности, но не для всех
aimg Ирина Костенко
Погода в Украине местами может быть опасной (фото иллюстративное: Getty Images)

Погода в Украине 24 июня ожидается с переменной облачностью. В некоторых областях вероятны опасные грозы, град и шквалы.

Подробнее об особенностях погоды в течение среды, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Предупреждение: днем 24 июня в южных областях вероятны грозы, град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).
  • Риски: ухудшение погодных условий может осложнить работу коммунальных служб и движение транспорта.
  • Температура: днем в Украине ожидается +24...+29°С, на юге и местами в центре - до +32°С.
  • Киев и область: переменная облачность, без осадков, температура воздуха днем - до +28...+29°С.

Где погода может быть опасной и почему

Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, в целом погода по Украине в течение 24 июня ожидается с переменной облачностью.

Кратковременный дождь в ближайшую ночь возможен:

  • на юге;
  • в Карпатском регионе;
  • в центральных областях.

Днем в среду осадки и опасные метеорологические явления - грозы, а в отдельных районах также град и шквалы 15-20 м/с - вероятны в южных областях.

"І уровень опасности - желтый", - констатировали эксперты УкрГМЦ.

Опасные метеорологические явления в Украине 24 июня (карта: facebook.com/UkrHMC)

Украинцам напомнили, что такие погодные условия могут привести к осложнению:

  • работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий;
  • движения транспорта.

На остальной территории страны осадков не ожидается.

Читайте также: Жара, ливни и дефицит воды. Что ждет Украину из-за глобального изменения климата

Чего ждать от ветра и температуры воздуха

Ветер в течение среды, 24 июня, ожидается преимущественно северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха в ближайшую ночь может составить:

  • в среднем по Украине +13...+18°С;
  • на юге страны +17...+22°С.

Тем временем днем столбики термометров могут подняться:

  • в среднем по Украине - до +24...+29 °С;
  • в южной части и местами в центральных областях - до +27...+32°С.

Особенности погоды в Украине 24 июня (инфографика: РБК-Украина)

Что прогнозируют по Киеву и области

По территории города Киева и Киевской области погода в течение 24 июня также ожидается с переменной облачностью. Без осадков.

Ветер прогнозируют северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Прогноз погоды на 24 июня по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Температура воздуха в ближайшую ночь:

  • в Киеве +16...+18 °С;
  • по области +13...+18°С.

Температура воздуха в среду днем:

  • в Киеве +26...+28°С;
  • по области +24...+29°С.

Напомним, ранее мы рассказывали, работают ли народные приметы о погоде и как начал ее "прогнозировать" сурок Тимка.

Тем временем в УкрГМЦ объяснили, каким может быть июнь в Украине в целом.

Читайте также, как на самом деле работают синоптики и создаются прогнозы погоды.

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