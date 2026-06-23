Грозы, град и шквалы: какие области 24 июня накроет непогода и упадет ли температура

Погода в Украине 24 июня ожидается с переменной облачностью. В некоторых областях вероятны опасные грозы, град и шквалы.
Подробнее об особенностях погоды в течение среды, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, в целом погода по Украине в течение 24 июня ожидается с переменной облачностью.
Кратковременный дождь в ближайшую ночь возможен:
Днем в среду осадки и опасные метеорологические явления - грозы, а в отдельных районах также град и шквалы 15-20 м/с - вероятны в южных областях.
"І уровень опасности - желтый", - констатировали эксперты УкрГМЦ.
Украинцам напомнили, что такие погодные условия могут привести к осложнению:
На остальной территории страны осадков не ожидается.
Ветер в течение среды, 24 июня, ожидается преимущественно северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха в ближайшую ночь может составить:
Тем временем днем столбики термометров могут подняться:
По территории города Киева и Киевской области погода в течение 24 июня также ожидается с переменной облачностью. Без осадков.
Ветер прогнозируют северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха в ближайшую ночь:
Температура воздуха в среду днем:
Напомним, ранее мы рассказывали, работают ли народные приметы о погоде и как начал ее "прогнозировать" сурок Тимка.
Тем временем в УкрГМЦ объяснили, каким может быть июнь в Украине в целом.
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