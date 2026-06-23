Грозы, град и шквалы: какие области 24 июня накроет непогода и упадет ли температура

Главное: Предупреждение : днем 24 июня в южных областях вероятны грозы, град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

: днем 24 июня в южных областях вероятны грозы, град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый). Риски : ухудшение погодных условий может осложнить работу коммунальных служб и движение транспорта.

: ухудшение погодных условий может осложнить работу коммунальных служб и движение транспорта. Температура : днем в Украине ожидается +24...+29°С, на юге и местами в центре - до +32°С.

: днем в Украине ожидается +24...+29°С, на юге и местами в центре - до +32°С. Киев и область: переменная облачность, без осадков, температура воздуха днем - до +28...+29°С.

Где погода может быть опасной и почему

Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, в целом погода по Украине в течение 24 июня ожидается с переменной облачностью.

Кратковременный дождь в ближайшую ночь возможен:

на юге;

в Карпатском регионе;

в центральных областях.

Днем в среду осадки и опасные метеорологические явления - грозы, а в отдельных районах также град и шквалы 15-20 м/с - вероятны в южных областях.

"І уровень опасности - желтый", - констатировали эксперты УкрГМЦ.

Опасные метеорологические явления в Украине 24 июня (карта: facebook.com/UkrHMC)

Украинцам напомнили, что такие погодные условия могут привести к осложнению:

работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий;

движения транспорта.

На остальной территории страны осадков не ожидается.

Чего ждать от ветра и температуры воздуха

Ветер в течение среды, 24 июня, ожидается преимущественно северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха в ближайшую ночь может составить:

в среднем по Украине +13...+18°С;

на юге страны +17...+22°С.

Тем временем днем столбики термометров могут подняться:

в среднем по Украине - до +24...+29 °С;

в южной части и местами в центральных областях - до +27...+32°С.

Особенности погоды в Украине 24 июня (инфографика: РБК-Украина)

Что прогнозируют по Киеву и области

По территории города Киева и Киевской области погода в течение 24 июня также ожидается с переменной облачностью. Без осадков.

Ветер прогнозируют северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Прогноз погоды на 24 июня по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Температура воздуха в ближайшую ночь:

в Киеве +16...+18 °С;

по области +13...+18°С.

Температура воздуха в среду днем: