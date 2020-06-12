ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Грози и дожди: в Украине ожидается резкое ухудшение погоды

Новости » Общество     12.06.2020 - 16:10
Грози и дожди: в Украине ожидается резкое ухудшение погоды
Фото: дождь в Украине (РБК-Украина)

В отдельных районах ожидается шквальный ветер до 15-20 м/с

В Украине ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики предупредили о дожде, грозах и шквальном ветре.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, в субботу днем, 13 июня, на большей части территории страны ожидаются грозы. В отдельных районах прогнозируются град и шквалы до 15-20 м / с.

На Прикарпатье и Закарпатье ожидаются значительные дожди.

Напомним, в Украине 241 населенный пункт был обесточен в результате дождей и сильных порывов ветра.

Кроме того, на выходных большинство областей будут страдать от жары.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Гидрометцентр
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь