Грози и дожди: в Украине ожидается резкое ухудшение погоды

Фото: дождь в Украине (РБК-Украина)

В отдельных районах ожидается шквальный ветер до 15-20 м/с

В Украине ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики предупредили о дожде, грозах и шквальном ветре.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, в субботу днем, 13 июня, на большей части территории страны ожидаются грозы. В отдельных районах прогнозируются град и шквалы до 15-20 м / с.

На Прикарпатье и Закарпатье ожидаются значительные дожди.

Напомним, в Украине 241 населенный пункт был обесточен в результате дождей и сильных порывов ветра.

Кроме того, на выходных большинство областей будут страдать от жары.

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Автор: РБК-Украина