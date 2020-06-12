Грози і дощі: в Україні очікується різке погіршення погоди

Фото: дощ в Україні (РБК-Україна)

В окремих районах очікується шквальний вітер до 15-20 м/с

В Україні очікується погіршення погодних умов. Синоптики попередили про дощ, грозах і шквальний вітер.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Так, в суботу вдень, 13 червня, на більшій частині території країни очікуються грози. В окремих районах прогнозуються град і шквали до 15-20 м / с.

На Прикарпатті та Закарпатті очікуються значні дощі.

Нагадаємо, в Україні 241 населений пункт було знеструмлено внаслідок дощів та сильних поривів вітру.

Крім того, на вихідних більшість областей будуть страждати від спеки.

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Автор: РБК-Україна