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Дожди с грозами и жара до +32: прогноз погоды на сегодня

Украина, Вторник 21 июля 2020 08:00
Дожди с грозами и жара до +32: прогноз погоды на сегодня
Фото: дождь в Украине (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Температура воздуха в Украине будет колебаться от +24 до + 32 тепла

Сегодня, 21 июля, во всех западных, некоторых центральных и северных областях будут идти грозовые дожди. Температура воздуха в Украине будет колебаться от +24 до +32 тепла.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков дожди с грозами сегодня накроют всю западную часть Украины. Кроме того, они будут идти в Черниговской, Киевской, Винницкой и Житомирской областях. Во всех остальных регионах осадков не предусматривают.

В западных областях температура днем ожидается от +24 до +27, а ночью от +13 до +16.

В центральных и северных областях температура днем будет от +25 до +29 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +15 +18.

В восточных и южных областях температура днем будет в пределах +26 +32, а ночью она опустится до +14 +20.

Дожди с грозами и жара до +32: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Украине на 20 июля (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

Сегодня в некоторых городах Киевской области ожидается дождь, однако в самой столице будет сухо. Температура воздуха днем будет колебаться от +25 до +28, а ночью от +14 до +18.

Дожди с грозами и жара до +32: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Киеве и области на 20 июля (meteo.gov.ua)

Напомним, на этой неделе погода в Украине будет дождливой на западе и жаркой на юге: температура воздуха местами поднимется до +30 градусов.

Кроме того, в западных областях Украины ожидаются повышение уровней воды, которые связанные с сильными осадками в регионе.

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