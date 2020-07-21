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Гроза та штормовий вітер: у Києві різко погіршилась погода

Київ, Вівторок 21 липня 2020 13:24
Гроза та штормовий вітер: у Києві різко погіршилась погода
Фото: дощ (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

В області також оголосили штормове попередження

У Києві та області оголосили штормове попередження. У столиці вже йде сильний дощ та штормовий вітер.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Синоптики попереджали, що у Києві та Київській області в найближчу годину з утриманням до кінця дня 21 липня, гроза, подекуди шквал 15-18 м/с.

Київ заливає

Опубліковано Anastasia Rokytna Вівторок, 21 липня 2020 р.

Зараз у місті гроза, блискавка, вітер та сильний дощ.

Фото: ураган в Києві (РБК-Україна)

Як прогнозувалось, сьогодні у всіх західних, деяких центральних та північних областях будуть йти грозові дощі.

Нагадаємо, в липні 2020 року середня місячна температура очікується в межах 20-25 градусів тепла, що на 1-2 градуси вище середніх багаторічних значень.

Також червень виявився спекотним і на початку місяця було встановлено декілька температурних рекордів.

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