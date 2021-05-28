Гроза, град и шквалы: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Украине

Погода в Украине 28 мая резко ухудшилась. Синоптики объявили штормовое предупреждение, а также будут град и грозы.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям , ссылаясь на УкрГидрометцентр.

В Украине, кроме запада, грозы (на юге и востоке местами), днем в северных, большинстве центральных областей и в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. (I уровень опасности, желтый).

В Киевской области 28 мая грозы, днем местами по области град и шквалы 15-20 м/с. Также Киев сегодня накроет гроза.

Отметим, сухую погоду прогнозируют только в Одесской области. На остальной территории страны будут дожди, местами с грозами.