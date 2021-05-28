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Сегодня Украину накроют дожди и грозы

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Украина, Пятница 28 мая 2021 08:00
Сегодня Украину накроют дожди и грозы Фото: дожди и грозы ожидаются почти на всей территории страны, кроме Одесской области (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине сегодня, 28 мая, ухудшится погода. Дожди и грозы ожидаются практически на всей территории страны, а на западе немного похолодает.

Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.

Прогноз во всех областях

Сухую погоду прогнозируют лишь в Одесской области. На остальной территории страны будут дожди, местами с грозами.

В западных областях немного похолодает - днем +18+20 градусов, ночью +10+12. На севере страны столбики термометров покажут +23+25 градусов, ночью +13+15. В центральных, южных и восточных регионах температура воздуха будет колебаться от +25 до +28 градусов днем, ночью +10+12 в центре страны, +13+15 - на востоке, и до +17 - на юге.

Сегодня Украину накроют дожди и грозы

Прогноз в Киеве

В столице в пятницу ожидается дождь и гроза. Температура днем составит +21+23 градуса, ночью +13+15.

Сегодня Украину накроют дожди и грозы

Напомни, в июне в Украине средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах 18-22 градусов тепла.

Также РБК-Украина писало, что климатологи зафиксировали приход в Киев метеорологического лета.

Отметим, вчера в центральных областях предупредили об ухудшении погоды.

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