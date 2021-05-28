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Гроза, град та шквали: синоптики попередили про різке погіршення погоди в Україні

Автор: Анастасія Рокитна

Погода в Україні 28 травня різко погіршилась. Синоптики оголосили штормове попередження, а також будуть град та грози.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій, посилаючись на УкрГідрометцентр.

В Україні, крім заходу, грози (на півдні та сході місцями), вдень у північних, більшості центральних областей в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. (I рівень небезпечності, жовтий).

У Київській області 28 травня грози, вдень місцями по області град та шквали 15-20 м/с. Також Київ сьогодні накриє гроза.

Зазначимо, суху погоду прогнозують лише в Одеській області. На решті території країни будуть дощі, місцями з грозами.

Як прогнозувалось, сьогодні частина країни прогріється до + 28 градусів, але синоптики прогнозують сильні грози, зливи, місцями можливий град.

Крім того, синоптики УкрГідрометцентру спрогнозували, якою буде погода в червні.

РБК-Україна також писало, що кліматологи зафіксували прихід до Києва метеорологічного літа.

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Новини України ПогодаШтормове попередження