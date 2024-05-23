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Без гроз не обійдеться. Синоптики розповіли, де дощитиме сьогодні в Україні

Фото: якою буде погода в Україні 23 травня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Погода в Україні сьогодні, 23 травня, особливо нічим не відрізнятиметься від погоди у попередні дні. При цьому синоптики попередили про важливий момент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

На Закарпатті, Прикарпатті, вдень місцями і у північних, Полтавській та Харківській областях короткочасні дощі, подекуди грози; на решті території без опадів.

Вітер переважно східний, 5-10 м/с.

Температура вдень 23-28°, на Закарпатті та в Карпатах 18-23°.

Погода у Києві та області

Мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. 

Вітер східний, 5-10 м/с.

Температура вдень 23-28°; у Києві вдень близько 26-28°.

Прогноз погоди в Україні на 23 травня (facebook.com/UkrHMC)

Важливий момент

23 травня в Україні, крім Криму, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської областей переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Погода в Україні

Погода в Україні цього тижня відрізняється досить високими "плюсами", на які так довго чекали.

При цьому сухо абсолютно в Україні протягом тижня не буде. Опади "стрибатимуть" по регінах. Не обминуть вони і Київ. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.

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