Без гроз не обійдеться. Синоптики розповіли, де дощитиме сьогодні в Україні

Погода в Україні сьогодні, 23 травня, особливо нічим не відрізнятиметься від погоди у попередні дні. При цьому синоптики попередили про важливий момент.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
На Закарпатті, Прикарпатті, вдень місцями і у північних, Полтавській та Харківській областях короткочасні дощі, подекуди грози; на решті території без опадів.
Вітер переважно східний, 5-10 м/с.
Температура вдень 23-28°, на Закарпатті та в Карпатах 18-23°.
Мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза.
Вітер східний, 5-10 м/с.
Температура вдень 23-28°; у Києві вдень близько 26-28°.
Прогноз погоди в Україні на 23 травня (facebook.com/UkrHMC)
23 травня в Україні, крім Криму, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської областей переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Погода в Україні цього тижня відрізняється досить високими "плюсами", на які так довго чекали.
При цьому сухо абсолютно в Україні протягом тижня не буде. Опади "стрибатимуть" по регінах. Не обминуть вони і Київ. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.
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