Без гроз не обійдеться. Синоптики розповіли, де дощитиме сьогодні в Україні

Погода в Україні

Погода в Україні цього тижня відрізняється досить високими "плюсами", на які так довго чекали.

При цьому сухо абсолютно в Україні протягом тижня не буде. Опади "стрибатимуть" по регінах. Не обминуть вони і Київ. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.