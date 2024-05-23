Без гроз не обойдется. Синоптики рассказали, где будет дождить сегодня в Украине

Погода в Украине сегодня, 23 мая, особенно ничем не будет отличаться от погоды в предыдущие дни. При этом синоптики предупредили о важном моменте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
На Закарпатье, Прикарпатье, днем местами и в северных, Полтавской и Харьковской областях кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков.
Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с.
Температура днем 23-28°, в Закарпатье и в Карпатах 18-23°.
Переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер восточный, 5-10 м/с.
Температура днем 23-28°; в Киеве днем около 26-28°.
Прогноз погоды в Украине на 23 мая (facebook.com/UkrHMC)
23 мая в Украине кроме Крыма, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Погода в Украине на этой неделе отличается довольно высокими "плюсами", которых так долго ждали.
При этом, сухо абсолютно в Украине в течение недели не будет. Осадки будут "прыгать" по регинам. Не оминут они и Киев. Подробнее - в материале РБК-Украина.
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