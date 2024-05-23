Без гроз не обойдется. Синоптики рассказали, где будет дождить сегодня в Украине

Погода в Украине

Погода в Украине на этой неделе отличается довольно высокими "плюсами", которых так долго ждали.

При этом, сухо абсолютно в Украине в течение недели не будет. Осадки будут "прыгать" по регинам. Не оминут они и Киев. Подробнее - в материале РБК-Украина.

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