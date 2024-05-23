Без гроз не обійдеться. Синоптики розповіли, де дощитиме сьогодні в Україні

Фото: якою буде погода в Україні 23 травня (Getty Images)

Погода в Україні сьогодні, 23 травня, особливо нічим не відрізнятиметься від погоди у попередні дні. При цьому синоптики попередили про важливий момент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

На Закарпатті, Прикарпатті, вдень місцями і у північних, Полтавській та Харківській областях короткочасні дощі, подекуди грози; на решті території без опадів. Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура вдень 23-28°, на Закарпатті та в Карпатах 18-23°. Погода у Києві та області Мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вдень 23-28°; у Києві вдень близько 26-28°. Прогноз погоди в Україні на 23 травня (facebook.com/UkrHMC) Важливий момент 23 травня в Україні, крім Криму, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської областей переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.