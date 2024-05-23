Без гроз не обойдется. Синоптики рассказали, где будет дождить сегодня в Украине

Фото: какой будет погода в Украине 23 мая (Getty Images)

Погода в Украине сегодня, 23 мая, особенно ничем не будет отличаться от погоды в предыдущие дни. При этом синоптики предупредили о важном моменте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

На Закарпатье, Прикарпатье, днем местами и в северных, Полтавской и Харьковской областях кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Температура днем 23-28°, в Закарпатье и в Карпатах 18-23°. Погода в Киеве и области Переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура днем 23-28°; в Киеве днем около 26-28°. Прогноз погоды в Украине на 23 мая (facebook.com/UkrHMC) Важный момент 23 мая в Украине кроме Крыма, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.