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Без гроз не обойдется. Синоптики рассказали, где будет дождить сегодня в Украине

Украина, Четверг 23 мая 2024 07:00
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Без гроз не обойдется. Синоптики рассказали, где будет дождить сегодня в Украине Фото: какой будет погода в Украине 23 мая (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Погода в Украине сегодня, 23 мая, особенно ничем не будет отличаться от погоды в предыдущие дни. При этом синоптики предупредили о важном моменте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

На Закарпатье, Прикарпатье, днем местами и в северных, Полтавской и Харьковской областях кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с.

Температура днем 23-28°, в Закарпатье и в Карпатах 18-23°.

Погода в Киеве и области

Переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер восточный, 5-10 м/с.

Температура днем 23-28°; в Киеве днем около 26-28°.

Без гроз не обойдется. Синоптики рассказали, где будет дождить сегодня в Украине

Прогноз погоды в Украине на 23 мая (facebook.com/UkrHMC)

Важный момент

23 мая в Украине кроме Крыма, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода в Украине

Погода в Украине на этой неделе отличается довольно высокими "плюсами", которых так долго ждали.

При этом, сухо абсолютно в Украине в течение недели не будет. Осадки будут "прыгать" по регинам. Не оминут они и Киев. Подробнее - в материале РБК-Украина.

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