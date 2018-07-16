Гройсмана просять звільнити одного з членів наглядової ради "Нафтогазу"

Хейсом не брав участі у засіданнях наглядової ради упродовж 2018 року

Голова наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Клер Споттісвуд звернулася до прем’єр-міністра Володимира Гройсмана з проханням прийняти офіційне рішення про припинення повноважень члена наглядової ради компанії Стівена Хейсома. Про це РБК-Україна повідомило джерело у Кабінеті міністрів.

"Просять забезпечити прийняття офіційного рішення", - сказало джерело.

Як зазначив співбесідник, Стівен Хейсом, який був призначений членом наглядової ради в грудні 2017 року, не приймав призначення члена наглядової ради і не брав участі у її засіданнях упродовж 2018 року.

Нагадаэмо, 13 грудня 2017 року Кабмін затвердив новий склад наглядової ради "Нафтогазу".

Зокрема, незалежними членами наглядової ради були затверджені Клер Споттісвуд (Clare Spottiswoode; Великобританія), Амос Хохштейн (Amos Hochstein, США), Брюно Лескуа (Bruno Lescouer, Франція), Стів Хейсом (Steve Haysom; Канада).

За рішенням Кабміну, інтереси держави в наглядовій раді "Нафтогазу" представляють радник прем'єр-міністра з міжнародних питань Сергій Попик, екс-міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин, а також директор зі стратегії та інвестицій НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Уряд також ухвалив рішення, яке дозволяє як незалежним членам наглядової ради держпідприємств, так і представникам держави бути одночасно членом наглядових рад більше п'яти юридичних осіб.