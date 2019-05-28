ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кабмин не будет проводить заседание на этой неделе

Новости » Политика    28.05.2019 - 13:17
Кабмин не будет проводить заседание на этой неделе
Фото: Владимир Гройсман (РБК-Украина)

Заседания Кабмина 29 мая не будет из-за возможной отставки Гройсмана на этой неделе

Кабинет министров Украины не будет проводить заседания на этой неделе. Об этом РБК-Украина сообщили в Секретариате Кабмина.

В частности, РБК-Украина подтвердили, что заседания Кабмина в среду, 29 мая, не будет. Это связано с возможным голосованием за отставку премьер-министра Владимира Гройсмана на пленарном заседании Рады 30 мая. Таким образом, дальнейшие планы будут зависеть от событий в парламенте в четверг.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная рада Украины рассмотрит на этой пленарной неделе вопрос отставки Кабинета министров в виду роспуска парламента и последующих внеочередных выборов.

На прошлой неделе в Раде зарегистрировали заявление Гройсмана об отставке. Отметим, сразу после инаугурации президента Владимира Зеленского, во время которой он попросил Кабмин уйти в отставку, Гройсман заявил, что намерен уходить. Кроме того, он добавил, что Зеленский должен предложить кандидатуру нового премьер-министра и правительства, с которым сможет работать.

"Я думаю, вы все понимаете, что правительство слагает полномочия перед вновь избранной Верховной радой Украины, а не перед новоизбранным президентом", - уточнил Гройсман.

Партия Гройсмана проведет съезд на следующей неделе
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныВладимир Гройсманотставка
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь