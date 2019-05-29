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Гройсмана запросили на засідання БПП перед голосуванням за відставку

Новини » Політика    29.05.2019 - 12:23
Гройсмана запросили на засідання БПП перед голосуванням за відставку
Фото: Володимир Гройсман (РБК-Україна)

Засідання фракції БПП за участю Гройсмана заплановано на 09:00

Фракція "Блоку Петра Порошенка" у Верховній раді завтра вранці, 30 травня, проведе засідання за участю прем'єр-міністра Володимира Гройсмана перед голосуванням за його відставку. Про це у Facebook повідомив заступник голови фракції БПП Олексій Гончаренко.

За словами Гончаренка, завтра перед початком пленарного засідання фракція БПП зустрінеться з Гройсманом. Ймовірно, на зустрічі буде обговорюватися голосування за відставку прем'єр-міністра.

Гройсмана запросили на засідання БПП перед голосуванням за відставку

 

У понеділок на погоджувальній раді спікер Ради Андрій Парубій зазначав, що відставку Гройсмана можуть розглянути у четвер, 30 травня.

Нагадаємо, минулого тижня Гройсман зареєстрував у Раді заяву про відставку. Зазначимо, на інавгурації президент України Володимир Зеленський попросив Кабмін скласти свої повноваження.

У той же час представник уряду у Верховній раді, народний депутат Вадим Денисенко не виключає, що Рада може провалити відставку Гройсмана. На його думку, для цього рішення може не вистачити голосів через відсутність нардепів у сесійній залі. Зокрема, він додав, що багато депутатів приступили до роботи на округах після оголошення дострокових парламентських виборів.

 

Кабмін не буде проводити засідання цього тижня
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