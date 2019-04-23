Гройсман заявив, що сформує нову політичну силу для участі у парламентських виборах

Фото: Володимир Гройсман (rada.gov.ua)

Гройсман вважає, що до виборів восени необхідно змінити виборчу систему

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив про намір сформувати нову політичну силу для участі у парламентських выборах, які пройдуть восени. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Гройсмана в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

Він зазначив, що до виборів потрібно змінити виборчу систему.

"Однозначно, що це буде політична сила, яка об'єднає в собі людей з хорошою репутацією, людей, які здатні не просто говорити, а реально робити речі, які будуть віддані країні. Я не хочу бути статистом в наступному політичному сезоні, я хочу бути активним, боротися за ідеї та їх впроваджувати", - сказав Гройсман.

Він також відзначив необхідність змінити виборчу систему до парламентських виборів.

"Ідеї є і як їх впроваджувати я теж розумію. Тому буде сформована сила однодумців, з якими ми підемо на вибори і будемо просити мандат довіри у людей", - додав прем'єр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман так прокоментував результати президентських виборів в Україні 2019.

Володимир Гройсман також подякував Петру Порошенку за п'ять років, "протягом яких насправді було зроблено багато, щоб Україна стала сучасною європейською країною".

Додамо, за даними екзит полів, у другому турі президентських виборів Порошенко набрав близько 27%, Зеленський - 73%.