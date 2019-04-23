Гройсман заявив про готовність співпрацювати з Зеленським

Фото: Володимир Гройсман (РБК-Україна)

Гройман готовий до співпраці, якщо не буде ідеологічних розбіжностей

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що готовий співпрацювати з переможцем на виборах 2019 Володимиром Зеленським після його інавгурації. Про це він сказав під час перевірки робіт на ділянці траси М-06 Київ-Одеса, повідомляє "Укрінформ".

Він наголосив, що всі гілки влади мають співпрацювати між собою - президент, парламент, уряд, тому що "є одна мета".

"Для того, щоб приймати правильні та ефективні рішення. І, в принципі, люди обирають владу не для того, щоб вона, кожна гілка влади, ставила один одному палиці в колеса, а щоб знаходити правильні рішення для розвитку країни. От і все. Далі все буде залежати від пріоритетів, поглядів, від консультацій, проведених між мною, президентом України, парламентом", - сказав Гройсман.

Глава українського уряду запевнив у тому, що налаштований працювати і надалі на розвиток України.

"І якщо не буде тут ідеологічних розбіжностей, я не бачу в цьому проблеми", - сказав Гройсман.

Раніше повідомлялося, що Гройман прокоментував результати виборів, привітавши переможця Володимира Зеленського та подякувавши Петру Порошенку за п'ять років, "упродовж яких насправді було зроблено багато, щоб Україна стала сучасною європейською країною".

РБК-Україна писало, що прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив про намір сформувати нову політичну силу для участі у парламентських выборах, які пройдуть восени.