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Гройсман выступил за снижение зарплаты Коболеву

Новости » Политика    28.12.2018 - 13:36
Гройсман выступил за снижение зарплаты Коболеву
Фото: Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Премьер считает зарплату Коболева неприемлемой

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что зарплату главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева следует урезать. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "Интерфакс-Украина".

По его мнению, при рассмотрении вопроса о продлении контракта с Коболевым правительство должно пересмотреть вознаграждение.

"Потому что я считаю, что по действующему контракту заработная плата сверхвысокая", - заявил Гройсман и назвал такие выплаты неприемлемыми в условиях экономики, которая только начинает расти.

Напомним, в ноябре Гройсман заявил о претензиях к руководству НАК "Нафтогаз". Он отметил, что не согласен с политикой НАК по выплате премий.

"Я категорически не согласен с политикой "Нафтогаза" по чрезмерным премиям. Они работают по контракту, который был заключен, но у меня есть много претензий к управлению "Нафтогазом". Я это говорил неоднократно", - отметил премьер и добавил, что Кабмин в связи с этим принял решение ограничить выплаты.

В октябре суд отменил штраф Коболеву по делу о премиях "Нафтогаза".

 

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Новости Украины Владимир ГройсманАндрей КоболевНафтогаз Украины
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