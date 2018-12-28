Гройсман виступив за зниження зарплати Коболєва

Фото: Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Прем'єр вважає зарплату Коболєва неприйнятною

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що зарплату глави НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва слід урізати. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

На його думку, при розгляді питання про продовження контракту з Коболєвим уряд має переглянути винагороду.

"Тому що я вважаю, що за чинним контрактом заробітна плата надвисока", - заявив Гройсман і назвав такі виплати неприйнятними в умовах економіки, яка тільки починає рости.

Нагадаємо, в листопаді Гройсман заявив про претензії до керівництва НАК "Нафтогаз". Він зазначив, що не згоден з політикою НАК по виплаті премій.

"Я категорично не згоден з політикою "Нафтогазу" щодо надмірних премій. Вони працюють за контрактом, який був укладений, але у мене є багато претензій до управління "Нафтогазом". Я це неодноразово говорив", - зазначив прем'єр і додав, що Кабмін у зв'язку з цим прийняв рішення обмежити виплати.

У жовтні суд скасував штраф Коболєву у справі про премії "Нафтогазу".