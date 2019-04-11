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Гройсман про можливу перемогу Зеленського: все буде добре

Новини » Політика    11.04.2019 - 14:02
Гройсман про можливу перемогу Зеленського: все буде добре
Фото: Володимир Гройсман (РБК-Україна)

Підсумки виборів 2019, на думку Гройсмана, не призведуть до колапсу

В разі перемоги Володимира Зеленського на вибори 2019 в України все буде добре. Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає "Інтерфакс-Україна".

За словами Гройсмана, в цій ситуації слід виходити з того, які повноваження залишаються у кожній інституції влади.

"Я не хотів би коментувати якісь чутки, домисли. У України все буде добре", - зазначив прем'єр.

Нагадаємо, сьогодні соціологи назвали лідера рейтингів перед другим туром виборів президента України. За даними соціологічної групи "Рейтинг", за Зеленського планують голосувати 51% українців. За Петра Порошенка має намір віддати голоси 21% респондентів. Не визначилися поки 18% громадян і 10% заявили, що не будуть голосувати.

Крім того, за даними опитування, 75% виборців, які готові підтримати у другому турі Петра Порошенка, голосують швидше за нього, в той час як 22% голосують скоріше проти Зеленського (у лютому таких було 12%).

У той же час, 57% виборців, які готові підтримати у другому турі Володимира Зеленського, голосують швидше за нього, зате 41% - проти Порошенка (у лютому - 33%).

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